Booba pèse-t-il vraiment 185 millions d'euros ?

Comme le prétend un reportage diffusé sur M6 ?

"Ma question préférée : qu’est-ce j’vais faire de tout cet oseille ?" Cette punchline tirée du morceau "Kalash" sur l'album "Futur" de Booba a donné envie à M6 de s'intéresser à la fortune du Duc qu'elle estime à 185 millions d'euros. On ne doute pas que Booba soit désormais très riche mais on aimerait quand même bien savoir d'où vient ce chiffre, surtout que le reportage ne cite pas sa source...

Entre sa musique, ses marques de fringues ou de whisky, ses labels, le média OKLM, mais aussi ses investissements immobiliers, Booba a de l'argent, c'est une certitude. Mais d'où sort le chiffre de 185 millions d'euros donné par un reportage diffusé ce week-end sur M6 ? Elle provient tout simplement d'un hoax.

Le problème c'est que l'estimation de la fortune du rappeur du 92I faite par la chaîne de télévision s'appuie sur de fausses informations et en plus, elles datent de 2018 ! La source serait un pseudo article de Forbes qui n'est jamais paru dans la publication financière dans laquelle il est écrit que le Duc aurait empoché "la prodigieuse somme de 58 millions d’euros […] entre les mois de juillet 2017 et juillet 2018". Sauf que cet "article" était en réalité d'une tentative pour hameçonner de potentiels investisseurs à rejoindre un site de trading.

La magie des internets... Rassurez vous fan de @booba je n'ai jamais écris que votre champion (que j'aime bien aussi au demeurant) avait gagné 58 millions d'euros en un an. Et avant de faire un montage douteux, revoyez egalement votre participe passé :) des bisous ???????????? pic.twitter.com/M0MLweMAIW — Samir HAMLADJI (@Hamladji) December 5, 2018

D'ailleurs, quand on fouille un peu, on tombe sur Mediamass, un site people qui mélange vraies et fausses informations. Selon ce "média", la source de l'information selon laquelle la fortune de Booba serait estimée à 185 millions d'euros est le magazine People With Money, qui... n'existe pas.

Alors, sur M6, ils auraient mieux fait de suivre le conseil de Booba lui-même dans le titre "Garde la pêche" : "N*gro cherche pas à savoir combien j'pèse en euros". Et on pourrait ajouter, si tu veux le faire, fais-le bien...