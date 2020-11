RK : bientôt un documentaire sur sa vie

Il s'intitulera : "Le rêve d'un gosse"

Les documentaires sur les rappeurs sont à la mode. Netflix a produit ceux sur Gims et BigFlo et Oli, qu'un grand documentaire est revenu sur le succès du Marseille encore plus mis en lumière par le succès de la compilation événement "13 Organisé" ou que Médine a eu le droit au sien sur France TV Slash, le rap est devenu un sujet incontournables aujourd'hui. C'est pourquoi la plateforme de France Televisions va aussi diffuser un docu sur RK, "Le rêve d'un gosse", le 4 décembre prochain.

Le film qui retracera sur la vie de RK reviendra aussi sur la précocité du jeune rappeur qui compte déjà trois albums au compteur alors qu'il vient de fêter ses 19 ans. On peut aussi ajouter qu'il cumule plus de 100 millions de vues sur YouTube et plus de 1.4 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux. Le documentaire reviendra évidemment sur cette précocité rare dans le rap français et sur son parcours hors-norme et surtout extrêmement rapide vers les sommets du rap game. Evidemment, tout le monde aura vu le clin d'oeil du titre avec celui de son deuxième album sorti en 2019, "Rêve de gosse". C'est certainement cet état d'esprit qui a poussé RK à aller aussi vite, aussi haut afin de pouvoir les atteindre. Avec la sortie de "Neverland" en 2020, le jeune rappeur a montré qu'on pouvait n'avoir que 19 ans et déjà être un poids lourd du rap game.

Réalisé par Benjamin Montel et Yoan Zerbit, ce film sur l'histoire de RK sera diffusé en exclusivité sur France tv slash et disponible dès le 4 décembre.