Naza lance son propre jeu vidéo !

Pour promouvoir son album, Naza vous invite à jouer avec lui.

La crise sanitaire qui sévit dans le monde nous oblige à réinventer nos vies. Pour les artistes, c'est encore plus criant. Alors que les salles de concerts restent désespérément fermées, ils lancent des concerts virtuels comme Lacrim ou Gims. Et bien, pour promouvoir leur projet, c'est exactement la même chose, il faut innover. C'est exactement ce qu'a fait Naza pour la sortie de son dernier album, "Gros bébé". Pour promouvoir son opus, il a lancé son propre jeu vidéo !

Le jeu vidéo lancé par Naza intègre tous les codes de l'univers jovial du rappeur. Dans ce jeu, vous pouvez piloter la montgolfière à l'effigie de l'artiste que l'on voit sur la pochette de "Gros bébé" et vous progressez au rythme des titres de l'album. C'est Naza lui-même qui fait la voix off et commente aussi bien vos exploits que vos erreurs.

Le départ se fait en gare de Creil, la ville dont il est originaire, passe par les tours de la Défense avant d'arriver jusqu'à l'espace. Le but du jeu : aller le plus haut possible en évitant les obstacles (souris verte, avion, dragon, oiseau, navette spatiale) tout en accumulant du carburant (burger, poulet, bonbon). Plus vous attrapez de carburant, plus vous montez dans le ciel. Au contraire, quand vous rencontrez plusieurs obstacles de suite, vous perdez la partie.

Le jeu développé par le studio multi-récompensé, Lost Mechanics, fait l'objet d'un tournoi avec à la clé un système progressif de récompenses pour les meilleurs scores.

Pour jouer, rien de plus simple, il suffit de cliquer ici !