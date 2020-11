Aya Nakamura : les chiffres s'affolent !

"Aya" a conquis le monde.

Durant les premiers jours de l'exploitation d'"Aya", le troisième album d'Aya Nakamura, les chiffres étaient déjà impressionnants. Sa première semaine de vente (streaming compris), souvent un bon indicateur, la crédite de 21 500 ventes cumulées. Elle n'est que deuxième du top albums puisqu'elle n'a rien pu faire contre le grand retour du groupe de hard-rock AC/DC. Et puis, elle doit souffrir aussi de la fermeture des rayons culturels dans les supermarchés. Mais rassurez-vous, "Aya" n'est pas un échec, loin de là. Au contraire, en streaming, la chanteuse explose les compteurs et en fait une des artistes francophones les plus écoutées au monde !

Selon des chiffres avancés par l'AFP, "Aya" a été écouté plus de 12 millions de fois sur la plateforme Spotify, devenant ainsi le troisième album le plus écouté au monde sur la période ! "Aya" s'est aussi classé à la troisième place du Top "Album Debuts" dans le monde sur Spotify et la chanteuse a aussi intégré le classement des 10 artistes féminines les plus écoutées sur la plateforme.

Sur Deezer, Aya Nakamura est la artiste la plus streamée au monde ! Sur Apple, elle est troisième du classement monde pour une artiste féminine derrière les intouchables Ariana Grande et Kylie Minogue. "Aya" a été numéro des charts Apple le jour de sa sortie en France, mais aussi en Belgique, au Luxembourg, à Maurice et au Niger. Sur Apple Music toujours, "Aya" a été le 12ème album le plus écouté dans le monde lorsqu'il est sorti. C'est inimaginable !



Au total, l'album "Aya" cumule déjà presque de 34 millions d'équivalents streams en France, en première semaine, selon Ventes Rap et les chiffres du SNEP. Et qu'elle a classé, le jour de la sortie de l'album, tous les titres de l'album dans le Top 20 singles sur Spotify France. Et on ne parle que de la première semaine... Pour mémoire, son single "Jolie nana", le premier extrait d'"Aya" est déjà certifié diamant. Et ça, ce n'est que le début !