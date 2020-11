Boosie Badazz clashe Lil Wayne pour son soutien à Trump

Si la fièvre des élections présidentielles américaines est un peu retombée, même si Trump fait de la résistance, c'est l'heure de solder les comptes. Et à ce jeu, Boosie Badazz ne compte pas oublier le soutien que Lil Wayne a donné au président sortant.

C'est dans la même interview de Revolt TV où il explique que la mort de King Von a déclenché une guerre que Boosie Badazz s'est lâché sur Weezy.

"Je pense vraiment qu’il se voit plutôt comme quelqu’un de riche, je pense que c’est pour ça qu’il a réagi de cette manière à la taxe de 60% de Biden [il parle de la politique fiscale du président élu, ndlr] Biden plane complètement. Vous connaissez Wayne et vous savez sans doute ce qu’il pense de sa fortune, de sa famille, et il a le droit de penser ce qu’il pense mais je ne pourrais jamais… Je ne pourrais jamais... Je ne pense pas que Wayne en ait déjà eu quelque chose à faire de nos croyances en tant que noirs. J’ai toujours pensé que Wayne était plus riche que noir."