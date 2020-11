Karima de la Fonky Family vient de mourir

Pour les plus anciens, si son nom ne vous dit peut-être rien, sa voix par contre vous est familière : Karima chantait le refrain d'un des plus gros titres marseillais de l'époque, "Bad Boys de Marseille". C'est Sat de la Fonky Family a qui a annoncé son décès le 18 novembre sur Twitter.

Peu de gens le savent mais Karima était membre à part entière de la Fonky Family jusqu'au milieu des années 90 avant de prendre le large devant l'orientation de plus en plus hardcore de la FF comme Sat le racontait en 2010 dans une grande interview chez nos confrères de l'Abcdr du son,

"Elle avait intégré le groupe quand on était dans cette période très funk, parce qu'on voulait des refrains chantés. C'est Pone qui l'avait rencontrée. Elle avait chanté sur un morceau du Rat et de Choa et on avait vraiment accroché à sa voix, donc on lui avait dit que pour nous c'était comme si elle faisait partie du groupe. Et elle était avec nous sur scène ce fameux soir où on a rencontré IAM, ce qui fait qu'elle s'est aussi retrouvée sur 'Métèque et mat'. Le truc c'est que depuis qu'on avait pris un virage plus dur, elle avait de plus en plus de mal à trouver sa place dans l'équipe, jusqu'au moment où on s'est rendu compte que c'était plus la peine... Ça s'est terminé froidement. Elle a voulu arrêter le chant pour se mettre au rap mais ça ne collait pas".