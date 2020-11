The Weeknd choisi pour le show du Super Bowl !

Un suite logique pour le Canadien.

Chanter à la mi-temps du Super Bowl est un véritable honneur et une consécration pour un chanteur. Il s'agit d'un des événements majeurs aux Etats-Unis, la finale du championnat de football américain, la NFL. Le Super Bowl LV - le 55e de l'histoire - doit normalement se dérouler le 7 février 2021 au stade Raymond-James de Tampa (Floride) et c'est the Weeknd qui a été choisi par les organisateurs pour performer à la mi-temps du match.

Après la finale de l'Eurovision, la mi-temps du Super Bowl est l'événement musical le plus suivi au monde. L'année dernière, le show avait attiré plus de 103 millions de téléspectateurs. Difficile dans ce cas de refuser et le Canadien a évidemment accepté et rejoindra une liste prestigieuse composée, entre autres, de Jennifer Lopez, Shakira, Maroon 5, Travis Scott, Justin Timberlake ou Lady Gaga. Pour lui, c'est la consécration. Son dernier album "After Hours" est un carton mondial et Abel Makkonen Tesfaye de son vrai nom a même été sacré par le magazine Time comme le chanteur le plus important parmi les personnalités les plus influentes de l’année.

The Weeknd ne s'est pas trompé sur l'honneur qui lui est fait cette année, même si cette nouvelle édition du Super Bowl risque d'être un peu particulière cette année...

"Nous grandissons tous en regardant les plus grands artistes du monde jouer durant le Super Bowl et on ne peut que rêver d’être dans cette position. Je suis honoré et ravi d’être au centre de cette tristement célèbre étape cette année."

Jay-Z, qui est un des producteurs de l'événement via Roc Nation, a convenu que le choix du chanteur était logique.

"The Weeknd a introduit un son qui lui est propre. Son caractère unique et émouvant a défini une nouvelle forme de grandeur dans la musique et l'art. C'est un moment extraordinaire dans le temps et le Pepsi Super Bowl LV Halftime Show va être une expérience extraordinaire avec un artiste extraordinaire."

Ce sera tard dans la nuit, mais le show est tellement magique que ça vaut le coup de veiller !