Biggie a été introduit au Rock and Roll Hall of Fame

Un honneur mérité.

23 ans après sa mort, Notorious B.I.G. a officiellement été introduit au Rock and Roll Hall of Fame le samedi 7 novembre par Diddy. La cérémonie a été diffusée sur HBO avec des témoignages de Jay-Z, Nas, sa mère, sa fille et son fils.

C'est le discours de Diddy, qui a signé Biggie sur son label Bad Boy Records en 1993, qui a été le plus émouvant, quand il a évoqué défunt ami et collaborateur, soulignant son incroyable ambition.

"Big voulait juste être le plus grand, il voulait être le meilleur, il voulait avoir de l'influence et avoir un impact positif sur les gens et il clairement réussi à le faire partout dans le monde. Personne ne s'est rapproché de la façon dont Biggie sonne, de la façon dont il rappe, de la fréquence à laquelle il sortait des hits. Ce soir, nous accueillons le plus grand rappeur de tous les temps au Rock and Roll Hall of Fame, le Notorious B.I.G. représentant Brooklyn, New York, nous y sommes !"

Jay-Z, qui a également pris la parole, a comparé l’écriture de Biggie au travail du célèbre cinéaste Alfred Hitchcock.

"C'étaient ces histoires qui étaient dérangeantes, mais elles avaient toutes un but. Son côté humain est ressorti dans sa musique et je pense que cela a déplacé les molécules dans le monde. Je sais pertinemment qu’il m’a orienté dans une direction et je suis sûr que c’est arrivé à des millions et des millions de personnes dans le monde."

Nas a lui aussi dit quelques mots.

"Le rap a toujours cherché son roi. La côte Ouest vendait des millions de disques avant Big et j'avais l'impression que le rap new-yorkais n'arriverait pas à vendre autant. Biggie a changé tout cela."

La cérémonie s'est terminée avec le témoignage de ses enfants.