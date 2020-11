50 Cent veut mettre Trump en prison s'il perd les élections !

Fifty n'est plus dans le camp du président...

Si Donald Trump n'est pas réélu à la présidence des Etats-Unis, 50 Cent a une idée précise de son avenir : ce sera la prison ! Le rappeur qui, un temps, a soutenu le président sortant avant de se raviser sous la pression d'une de ses ex notamment veut que justice soit faite.

50 Cent est décidément très versatile quand il s'agit de politique. Lorsqu'il a vu ce que proposait Joe Biden en termes de politique fiscale, il a pété un plomb, refusant de devenir 20 Cent, songeant à quitter les Etats-Unis et appelant à voter Trump. Quelques jours plus tard, le rappeur new-yorkais retournait complètement sa veste en criant "Fuck Donald Trump" et maintenant, il veut carrément l'envoyer derrière les barreaux. Vous avez du mal à suivre ? C'est normal. Même lui, on n'est pas certain qu'il arrive à se suivre lui-même. Toujours est-il qu'il est conscient que Trump risque la prison si jamais il n'était pas réélu pour un deuxième mandat.

Lundi 2 novembre, Vanity Fair a publié un article avec le titre: "Trump terrifié à l'idée d'aller en prison s'il perd les élections". Voyant cela, Fiddy a pris une capture d'écran de l'article et a écrit dans la légende : "S'il ne gagne pas, il y va. LOL."

Si Trump a affirmé qu'il était "au-dessus des lois tant qu'il restait à la Maison Blanche", il a été contredit par la Cour Suprême qui a statué en juillet "qu'il y a des limites aux pouvoirs de la présidence et a fermement réaffirmé le principe selon lequel même le président n'est pas au-dessus des lois". L'article de Vanity Fair explique Trump aurait "commis de nombreux crimes" pendant sa présidence et qu'il "pourrait aller en prison après avoir quitté ses fonctions".

Une conclusion qui réjouirait 50 Cent...