Juice Wrld : sa mère se confie

Elle ne veut pas que son fils soit mort en vain.

Depuis la mort de Juice Wrld, sa mère, Carmela Wallace, n'avait encore jamais pris la parole. Elle a donné sa première interview cette semaine à la chaîne ABC 7 de Chicago. Sans langue de bois mais avec émotion, elle s'est livrée.

Elle a notamment admis qu'une de ses peurs était effectivement que son fils fasse une overdose. Et quand c'est arrivé, elle a préféré en parler immédiatement plutôt que de rien dire. Elle voulait que ce qui était arrivé à son fils serve de leçon à d'autres et qu'ainsi, on évite de nouveaux drames.

"C'était dévastateur, mais j'ai décidé très vite que je n'allais pas cacher le fait qu'il était mort d'une overdose de drogue. Je ne voulais pas garder ce secret parce que beaucoup de gens sont confrontés à ce problème tous les jours."

Consciente des problèmes de dépendance de son fils, elle maintenait un dialogue constant avec lui sur cette question. Elle le savait sujet à des problèmes mentaux et voulait que son fils consulte un spécialiste.

"Si tu as de l'anxiété, tu dois te faire soigner correctement au lieu de te soigner toi-même [...] Je lui ai dit que ma plus grande crainte était qu'il fasse une overdose de ce type de produit. C'est pourquoi j'ai décidé que je devais en parler avec d'autres personnes. Je ne peux pas garder ça secret."

C'est aussi pour cela que Carmela Wallace a ouvert une fondation pour aider les jeunes qui luttent contre des problèmes de santé mentaux. La Fondation Live Free 999 fait référence à Juice Wrld qui portait souvent une veste sur laquelle était écrit "Live Free". Ainsi, elle n'oublie pas et perpétue la mémoire de son fils de la plus belle des façons.