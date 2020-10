Lil Pump soutient Trump et se fait lyncher

Il ne veut pas payer d'impôts.

Si 50 Cent a fait volte-face à propos de Donald Trump sous la pression et les promesses d'une de ses ex-copines, Lil Pump lui ne compte pas renoncer à son soutien au président sortant. Lui non plus ne va pas payer trop d'impôts...

Alors que les élections américaines auront lieu la semaine prochaine, Lil Pump a clairement choisi son camp et le fait savoir.

"Tout ce que je dis, c'est Trump 2020. P*tain, je n'ai vraiment pas envie de payer plus d'impôts pour Biden."

lil pump endorses President Trump for re-election pic.twitter.com/VytAxIx3H0 — DJ Akademiks (@Akademiks) October 26, 2020

Il a aussi publié ce qui semble être un photomontage de lui serrant la main de Trump.

Comme 50 Cent, Lil Pump "proteste" contre la politique fiscale de Joe Biden qui lui ferait payer plus d'impôts qu'il n'en paie actuellement. En effet, le candidat démocrate s'engage à augmenter les taxes des Américains gagnant plus de 400 000 dollars par an. Pump tombe dans cette catégorie et n'est pas du tout d'accord pour payer plus. C'est son choix, mais sa décision a fait grincer quelques dents et il s'est fait descendre sur Twitter...

LIL PUMP ENDORSING THAT WHITE SUPREMACIST CUZ HE DOESN'T WANNA PAY MORE TAXES BRUH pic.twitter.com/fj7EKfabnU — ????????????????????-???????????????????? (@HELLODEM0N) October 26, 2020

if people out here really are influenced by whatever Lil Pump says then y’all are officially at the top of the bottom of the barrel pic.twitter.com/1pmEHkIQzt — GHOSTFACE (@borderlineupset) October 26, 2020

“Lil Pump supports Trump”



Any sane person who knows he’s clout baiting: pic.twitter.com/JiU4n22i1M — Kemetic Introverted Vibe (@theniajones) October 26, 2020

Et on aurait pu en mettre beaucoup plus...