Offset arrêté lors d'une manifestation pro-Trump !

Le rappeur aurait brandi une arme.

Contrairement à 50 Cent, la plupart des artistes noirs-américains sont violemment anti-Trump. Offset l'est tellement qu'il aurait été arrêté une arme à la main ce week-end alors qu'il croisé une manifestation favorable au président sortant.

Samedi 24 octobre, Offset a été arrêté par la police en marge d'une manifestation de soutien à Donald Trump. Il est accusé d'avoir brandi une arme à feu lors d'un rassemblement pro-Trump à Beverly Hills, en Californie. Selon TMZ, le rappeur de Migos était avec sa femme Cardi B et son cousin Marcelo Almanzar lorsqu'ils ont été arrêtés. Le rappeur de Migos a rapidement sorti son téléphone pour diffuser en direct son arrestation sur Instagram. Dans la vidéo, on voit un agent lui demander de sortir de son véhicule et Offset lui dire non. Quand l'officier lui demande pourquoi, il répond : "vous avez sorti des armes". Ce à quoi le policier lui a répondu : "c'est mon choix". Du côté conducteur, l'autre officier lui dit : "On nous a dit que vous agitiez une arme". Finalement, Offset sort de la voiture et il est menotté le temps que tout le monde comprenne ce qui s'est passé.

here’s an unseen angle of offset being arrested lol pic.twitter.com/yUABR3weSf — Alex(flop era) (@FromKihd) October 25, 2020

Offset a finalement été libéré mais ce qui s'est passé prouve que la situation se tend de plus en plus aux Etats-Unis à mesure qu'approche les élections présidentielles. Ce épisode montre bien à quel point le pays est divisé...