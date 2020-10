50 Cent retourne sa veste : "Fuck Donald Trump"

Son, ex, Chelsea Handler a mis tout son poids dans la balance.

50 Cent est décidément un des plus grands trolls du rap américain. Il vient de créer la polémique en appelant à voter pour Donald Trump dès qu'il a vu le programme fiscal de son adversaire, le Démocrate Joe Biden, refusant de devenir "20 Cent" et se foutant que "Trump n'aime pas les Noirs". Alors que la majorité de la communauté noire, les artistes et les sportifs s'engagent fortement contre le président sortant, Fifty nage clairement à contre-courant. Pourtant, ce week-end, il a retourné sa veste et a dit cette phrase sans ambiguïté : "Fuck Donald Trump !" Mais que s'est-il passé ?

Une de ses ex, Chelsea Handler, une comédienne et humoriste, a expliqué sur un plateau de télévision qu'elle était prête à recoucher avec le rappeur s'il revenait sur ses paroles et qu'en outre, elle acceptait de payer ses impôts.

"Je devais lui rappeler qu'il était noir, donc qu'il ne pouvait pas voter pour Donald Trump et qu'il ne devrait pas influencer une communauté qui pourrait l'écouter parce qu'il s'inquiète pour son propre portefeuille. Je n'en ai pas encore parler avec lui mais je suis prête à sceller l'accord, s'il change d'avis et dénonce Donald Trump, je suis prête à refaire un autre tour, si vous voyez de quoi je veux parler..."

Toujours vif, 50 Cent a répondu illico. Il a partagé la vidéo de Chelsea Handler sur son compte Instagram et a fièrement dénoncé Trump en légende.

"Fuck Donald Trump. Je n'ai jamais aimé Donald Trump. Tout ce que je sais, c'est qu'il a fait tuer mon ami Angel Fernandez, mais ça fait partie de l'histoire."

Chelsea Handler avait été la première à réagir au soutien de 50 Cent à Donald Trump et avait proposé également au rappeur de payer ses impôts pour qu'il revienne à la raison.

"Hé c*nnard ! Je paierai tes impôts si tu reviens à la raison. Black Lives Matter, c'est toi, p*tain, rappelles-toi !"

Elle a aussi réagi à son message sur Instagram dans un tweet en lui demandant s'il comptait voter pour Joe Biden. Et elle a aussi demandé à Fifty de l'appeler pour parler de cette situation en privée. 50 Cent va-t-il réellement changer son fusil d'épaule à ce point ? Si tel était le cas, on pourrait tous remercier Chelsea Handler.