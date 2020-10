50 Cent veut quitter les Etats-Unis si Trump n'est pas élu

Trump accueille ce soutien avec joie...

Cette fois c'est sûr, 50 Cent est passé dans le camp des partisans de Donald Trump. Le rappeur a appelé à voter pour le président sortant quand il a découvert le programme fiscal de son adversaire démocrate. Aujourd'hui, il va encore plus loin en expliquant qu'il quittera les Etats-Unis si jamais Joe Biden venait à être élu. Un soutien de poids pour Trump qui n'a pas manqué de le souligner...

50 Cent est milliardaire et on peut comprendre qu'il veuille protéger sa fortune, mais quand il appelle à voter pour Trump, "même s'il n'aime pas les noirs", il bascule clairement dans le camp du président. Et pour peser de tout son poids dans la balance, il vient de menacer de quitter le territoire si jamais Joe Biden était élu tant il a peu de son programme fiscal. En effet, Fifty refuse de devenir "20 Cent"... Son commentaire accompagne une capture d'écran d'un article qui traite du même sujet, et il ajoute : "Je fais mes valises. Tous ceux qui ont de l'argent vont déménager".

Dans cette "campagne médiatique", 50 Cent a reçu le soutien de beaucoup de pontes du Parti Républicain mais a perdu dans le même temps beaucoup de fans qui ne comprennent pas trop sa position à l'heure où la majorité des artistes et des athlètes noirs mettent tout en oeuvre pour que Trump ne soit pas réélu.

Le président, lui, boit du petit-lait et se délecte de ce soutien innattendu comme le prouve sa dernière publication Instagram.

Pas sûr que 50 Cent ait marqué des points sur cette action...