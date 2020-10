Nekfeu est un des plus gros vendeurs de 2020 !

Le fennec est intouchable, même un an après.

Nekfeu a beau avoir disparu des radars, il est toujours bien présent dans les classements. Plus d'un an après la sortie de son dernier LP, "Les étoiles vagabondes", le fennec continue d'écrire l'histoire en prenant la troisième place des albums rap les plus vendus en 2020.

Le SNEP a dévoilé le trio gagnant de cette année. En première place, on retrouve "Les derniers salopards" de Maes, suivi de l'album "MILS 3.0" de Ninho qui comptabilisent respectivement 250 510 ventes et 225 098 ventes. Sur la troisième marche du podium, on découvre ou redécouvre le dernier LP de Nekfeu : "Les étoiles vagabondes". Sorti l'année précédente, l'album du leader de 1995 a continué son ascension avec plus de 150 000 ventes sur l'année 2020. Un score incroyable d'autant plus que ce dernier s'était à l'époque déjà hissé à la seconde place du top en moins de 48 heures. Il avait même dépassé le record de "Deux frères" de PNL et était devenu l'album rap le plus vendu de 2019.

Nek avait partagé il y a quelque temps l'envie de mettre fin à sa carrière une fois la trentième bougie soufflée, que va-t-il vraiment décider ? Toujours dans l'ombre et discret, l'interprète de "Galatée" reste discret quant à sa carrière et ses futurs projets mais, vous pourrez normalement le retrouver au festival Francofolies à la Rochelle en juillet prochain, si jamais celui a lieu...