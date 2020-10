50 Cent : "Votez pour Trump même s'il n'aime pas les Noirs"

Fifty ne veut pas payer trop d'impôts...

On ne sait pas si 50 Cent est opportuniste ou si, maintenant, qu'il est très riche, il n'aime pas payer des impôts mais toujours est-il qu'au moment où le candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine, Joe Biden, a présenté ses idées sur la fiscalité et les taxes, le rappeur new-yorkais a complètement changé son fusil d'épaule et appelé à voter pour le président sortant, Donald Trump, allant ainsi à l'inverse de quasiment tout le rap game us qui, au contraire, multiplient les actions contre lui.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Fifty n'est pas fan du plan fiscal proposé par Biden. Après avoir vu un reportage sur les taux d'imposition les plus élevés par État, le magnat de la télévision basé à New York a pris une capture d'écran et s'est rendu sur Instagram pour exhorter ses 26,2 millions d'abonnés à voter pour Donald Trump.

50 Cent dont la fortune est estimée à plus de 30 millions de dollars n'a clairement pas envie que l'Etat américain lui prenne 62% de ses revenus annuels. Après, le mogul faisant souvent preuve de sarcasmes sur les réseaux sociaux, il ne faut peut-être pas tout prendre au pied de la lettre mais ce qui est certain c'est qu'il a une voix discordante à l'heure où ses pairs du rap game mettent tout leur poids dans la balance pour que Trump ne soit pas réélu.