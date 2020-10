Le hip-hop expliqué aux enfants

La Grande Imagerie sort une édition spéciale hip-hop.

Vous êtes issus de la culture hip-hop mais vous avez parfois du mal à l'expliquer à vos enfants ? Pas de panique, la collection de livre pour enfants a pensé à vous et vient d'éditer un ouvrage spécialement dédié au hip-hop. Plongez vos enfants dans cet univers fascinant et faites-leur découvrir comment cette culture underground s’est retrouvée sous les feux des projecteurs...

L’ouvrage écrit par le journaliste spécialisé Thomas Blondeau débute par la naissance du hip-hop. A cette époque, le mouvement est une réponse positive et pleine d’espoir à des conditions de vies difficiles pour les minorités aux Etats-Unis. Délaissés par le pouvoir politique, les quartiers touchés par la pauvreté et la criminalité décident d’élever leurs voix pour ne pas sombrer. Entraide, éducation, block parties, tout est bon pour oublier quelques instants le quotidien et exprimer son art : que ce soit sur les murs de New-York, au coin des rues sur un morceau de carton ou derrière un micro.

Peu à peu, le rap prend de l’ampleur et étend sa notoriété au-delà des frontières du ghetto. Les précurseurs du mouvement, d’abord inconnus du le grand public deviennent progressivement les nouvelles têtes d’affiche des maisons de disque et les nouveaux héros du moment. En racontant leur quotidien parfois aussi noir que compliqué, les rappeurs permettent à de nombreuses personnes de s’identifier et d’ainsi populariser le rap.

Grâce aux succès planétaires des premiers hits dans les années 90, le rap et la culture hip-hop s’imposent dans l’industrie musicale et dans le quotidien des jeunes du monde entier. Fascinés par cette culture naissante et inédite, la scène française voit à son tour émerger de nouveaux artistes très inspirés par leurs confrères américains et prêts à créer leur propre mouvement !

Ce tout nouveau livre signé Thomas Blondeau retrace l’histoire du hip-hop sous toutes ses coutures et le met à destination des enfants : de ses origines du ghetto en passant par l’âge d’or du rap ou encore le street-art et la danse, La Grande Imagerie nous brosse un portrait complet de cette culture si souvent controversée.

"Le hip-hop" par Thomas Blondeau

Collection La grande imagerie, Fleurus

7.95€