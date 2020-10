Juice WLRD : sa mère lui écrit une lettre

Lettre ouverte de la mère de Juice WRLD à son fils disparu, à l'occasion de la journée de la santé mentale.

Les récents événements dans le rap game notamment (beaucoup de rappeurs dépressifs, bipolaires, etc...) ainsi que le confinement, qui a mis certaines personnes vulnérables en confinement forcé, ont mis la lumière sur certains troubles mentaux, sujet dont on parlait assez rarement alors qu'il touche de très près de nombreuses personnes. On se souvient par exemple de Kid Cudi, Mac Miller, ou encore Juice WRLD, qui abordait lui aussi ses problèmes mentaux dans ses textes. A l'occasion de la journée mondiale de la santé mentale, qui a eu lieu cette semaine, la mère du Juice lui a écrit une lettre ouverte assez touchante.

La lettre commence par "Jarad et moi étions très proches, on adorait jouer au flipper ensemble. Nous avions de longues conversations sur son futur et sur le monde en général. Mais nous avions aussi nos problèmes. Jarad vient d'une famille où les études étaient la première priorité, donc je voulais qu'il se concentre sur l'école, mais il a toujours été plus intéressé par la musique. Ses professeurs me disaient qu'il était extrêmement doué, mais toujours concentré sur la musique. Je le retrouvais dans son studio, l'après-midi, poursuivant son rêve. A la fin, il a fini par me convaincre de le laisser prendre une année sabbatique pour travailler sur sa musique en tant que Juice WRLD".

"Quand ça a décollé, j'ai quitté mon emploi pour devenir membre de son équipe. Il enregistrait de la musique tous les jours dans tous les endroits où il se trouvait. Il a amassé des centaines de morceaux. Les paroles et la mélodies sortaient tout droit de son magnifique esprit". Une manière comme uen autre de montrer comment la musique peut servir d'exutoire aux personnes souffrant de troubles mentaux.

Par sa lettre, la mère de Juice WRLD annonce également le lancement d'une plateforme internet, livefree999, entièrement dédiée à ce sujet, avec comme mission de faire de l'information au sujet de la santé mentale. Le site peut également recueillir des témoignages, venir en aide aux personnes concernées, et rassemble des fonds pour maintenir le programme d'éducation musicale dans l'école de Juice WRLD.