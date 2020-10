Rihanna s'excuse auprès des musulmans

Lors du défilé Savage x Fenty, une des musiques de la bande sonore qui accompagnait le show était le remix d'un hadith, un texte sacré de l’Islam. Blessés et offensés, beaucoup de musulmans ont ensuite appelé au boycott de la chanteuse. Si sa DJ, Coucou Chloé, a déjà présenté ses excuses, Rihanna n'avait pas encore pris la parole. C'est désormais chose faite

Le défilé organisé par Rihanna était ultra sexy et glorifiait le corps sous toutes ses formes puisqu'on y retrouvait aussi bien Lizzo que Bella Hadid, Paris Hilton, Demi Moore ou Cara Delevigne… Alors c'est peut dire qu'un hadith qui parle de la fin des temps en fond sonore tombait plutôt mal... Rihanna a tenu à s'en excuser dans une story sur Instagram.

"Je tiens à remercier la communauté musulmane d'avoir signalé une énorme erreur qui était offensante et involontaire dans notre show Savage X Fenty. Je voudrais vous présenter mes excuses pour cette erreur. Nous comprenons que nous avons blessé beaucoup de nos frères et sœurs musulmans, et je suis incroyablement déçue par ça !"