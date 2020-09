Kid Cudi se désolidarise de Kanye West à propos de Trump

Kid Cudi ne veut pas être considéré comme un soutien de Donald Trump.

En plus d'être un bon rappeur, Kid Cudi est un bon acteur. Il a décroché un rôle important dans une nouvelle série HBO, "We Are Who We Are". Il y campe un partisan hardcore de Donald Trump. Conscient de la vitesse à laquelle se diffuse les informations aujourd'hui, il a tout de suite tenu à préciser, dans une interview pour Esquire, que son personnage était à l'opposé de ses propres idées et que Kanye West, pourtant un grand ami, ne lui avait en aucun cas fait retourner sa veste...

Dans la série, on y voit Kid Cudi avec une casquette rouge "Make America Great Again". Alors, avant qu'on ne fasse des raccourcis, il a préféré couper l'herbe sous le pied de ses potentiels détracteurs.

"Je me doutais qu'il y aurait des idiots qui penseraient que Kanye m'avait parlé et retourner le cerveau. Je pense qu'il sait où je me situe et il ne me parle pas de ça. Il sait très bien que je suis totalement en désaccord avec tout ça. Et si jamais il ne le savait pas, il le sait maintenant..."

Pour autant, malgré leurs désaccords politiques, Cudi ne renie pas l'amitié qui le lie à Ye. Rappelons que les deux artistes ont sorti un album commun remarqué en 2018, "Kids See Ghosts".

"C'est mon frère, je l'aime. Mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce qu'il dit ou tout ce qu'il fait."

De toute façon Kid Cudi est bien trop occupé par son nouveau rôle pour vraiment prêter attention aux agissements politiques de Kanye West. Il travaille aussi sur un album commun avec Travis Scott pour donner une suite à leur morceau "THE SCOTTS" qui avait cartonné un peu plus tôt cette année. Ceci dit, il a quand même tenu à rappeler dans quel camp il était, juste au cas où...