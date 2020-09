Snoop Dogg et DaBaby chargent violemment Donald Trump !

La campagne se durcit.

Alors que les élections présidentielles américaines approchent, les passions se déchaînent. Et les rappeurs ne sont pas les derniers à donner leur avis sur le président sortant, Donald Trump, avec plus ou moins de violence. Cela a notamment été le cas de Snoop Dogg et DaBaby, particulièrement virulents...

Dans une vidéo, Snoop a tenu à insister sur le racisme du chef d'état.

"Nous sommes là pour parler de toutes les personnes que le président Trump n'a pas respectées. Des femmes, des gays, des transgenres, des noirs, des mexicains, des asiatiques et maintenant des vétérans. On dirait qu’il ne respecte pas toutes les couleurs du monde et tout ce qui n’est pas ce qu’il est, ce qui est raciste. Cela étant dit, les gens qui ont voté pour lui ont obtenu exactement ce qu'ils voulaient. Il leur a donné ce qu'il avait dit qu'il ferait [...] Nous voulons juste un peu de paix, d'amour, d'égalité et de tranquillité pour tout le monde. Toutes les vies."

Mais le chien de Long Beach n'est pas le seul à s'investir contre Donald Trump. Cardi B est très active et DaBaby, qui a reçu un message automatisé concernant la campagne de Donald Trump a répondu en story sur Instagram avec une phrase simple et particulièrement compréhensible : "FUCK YALL".

Fatalement, le rappeur a été désinscrit de la liste de distribution mais s'est quand même demandé comment son numéro avait pu atterrir dans un tel groupe. "Qui leur a donné mon nouveau numéro ?" Anti-Trump convaincu, DaBaby a déjà expliqué qu'il donnerait sa voix à Kanye West.