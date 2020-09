Mary J. Blige : "Respectez Nicki Minaj, Cardi B et Megan Thee Stallion !"

Mary J. Blige délivre un discours féministe.

Dans une récente interview, Le diva soul Mary J. Blige a pris la parole sur les femmes du rap actuel et leur environnement. Elle a aussi tenu à rappeler que c'est le succès de Lil Kim qui avait ouvert la voie au succès de rappeuses comme Cardi B, Nicki Minaj ou Megan Thee Stallion.

"Ma petite fille, ma petite sœur. L'une des rappeuses les plus incroyables à avoir ouvert la porte à tant de femmes. Elle est une pionnière et l’un des plus grands rappeurs [et fait partie] des rappeurs les plus respectés du secteur."

Elle a aussi rappelé que Lil Kim avait explosé dans les années 90 avec le crew Junior M.A.F.I.A. aux côtés de The Notorious B.I.G. et Lil Cease, entre autres. C'est à cette époque qu'elle est devenue l'une des premières rappeuses à miser sur sa sexualité et à surpasser ses homologues masculins, ce qui n'avait vraiment pas encore été fait à l'époque... Sur son premier album, "Hard Core", sorti en 1996, la mettait en vedette chevauchant un tapis en peau d'ours. À partir de là, elle s'est vraiment imposée comme une MC torride, sans faille, qui n'avait peur de rien.

C'est pourquoi Mary J. Blige considère à juste titre, qu'elle a ouvert la voie à des artistes qui développent les mêmes thèmes et la même attitude sexuellement agressive.

Elle aussi revenue sur les MTV Music Video Awards 1999 où Diana Ross a tristement caressé la poitrine de Kim sur scène et fait un parallèle avec ce qui se passe autour des rappeuses d'aujourd'hui.

"J'étais gênée pour Kim et j'étais énervée quand cela s'est produit parce que c'est ma petite sœur et mon amie. Kim est courageuse. Nous devrions tous le respecter comme nous devrions respecter Megan Thee Stallion et Nicki Minaj et Cardi. Respectez Lil Kim. Voilà ce qu'ils font. Respectez-les."

Un discous ferme, clair, net et précis.