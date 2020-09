Hellsinki : l'épopée du rap indépendant

Une série romancée sur le rap indé.

Vous le savez, dans le rap comme dans beaucoup de musiques, le rock notamment où cette scène a toujours été très forte, il y a ce que les médias traditionnels nous montrent et nous font écouter, mais il y a aussi toute une scène qui se développe à l'ombre du show-business comme dirait Kery James. Et bien c'est exactement à ce mouvement que l'on appelle le rap indépendant que s'est intéressé Zez XXI, journaliste indépendant lui aussi, qui a choisi de raconter de façon romancée ses aventures dans ce mouvement underground dans une série d'épisodes directement mis en ligne sur le site UrbanTrackz.

"Hellsinki" est une série d'anecdotes qui racontent le rap que l'on ne voit pas et que l'on n'entend peu. Pas de tapis rouges mais des studios sombres, des galères et des coups de pression, ça manque de lumière mais ça charbonne s'accrochant à un rêve ou à un idéal. C'est du vécu, c'est "pour de vrai", c'est aussi la rue, Amsterdam, Paris, Marseille, des espoirs, des regrets... Bref, c'est la vie du rap et d'un journaliste qui le suit de près et qui, jour après jour, arpente les couloirs mal éclairé de l'indépendance, qui ponctue ses phrases et ses paragraphes de citations tirés du catalogue rap français et qui nous délivre aussi ses sentiments à l'écoute de tel ou tel artiste ou de tel ou tel album.

Si vous aussi vous voulez vous plonger dans le rap indépendant raconté par ceux qui le vivent, alors lisez les épisodes d'"Hellsinki" ici, une vraie page d'histoire.