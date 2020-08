Megan Thee Stallion honore les victimes de violences policières

Elle leur a rendu hommage durant un concert virtuel.

Aux Etats-Unis comme en France, les concerts n'ont pas encore repris. Alors les artistes multiplient les événements virtuels. Au cours de sa dernière prestation, Megan Thee Stallion a tenu à rendre hommage à toutes les victimes des violences policières, un sujet brûlant aux States et sur lequel les rappeurs s'engagent très fortement.

Comme beaucoup d'artistes, Megan Thee Stallion utilise ses réseaux sociaux pour dénoncer les injustices raciales et la brutalité policière. La rappeuse de Houston est montée sur scène samedi pour un concert virtuel présenté par Live Nation - marquant son premier concert depuis que le remix "Savage" a dominé les charts. Bien qu'elle ait joué sans public, elle a tout donné et son énergie était celle que l'on attend d'un concert de la rappeuse de Houston. Elle a rappé et twerké sur les morceaux préférés de ses fans.