50 Cent veut mettre Kanye West en prison !

Fifty pense que la candidature de Ye va fausser le résultat

C'est peu dire que la candidature de Kanye West pour les prochaines élections présidentielles américaines ne fait pas que des heureux dans le monde du rap américain. 50 Cent en est même à se demander si Ye ne devrait pas passer par la case prison pour avoir falsifié le scrutin. Rien que ça...

On le sait, 50 Cent n'a pas la langue dans sa poche et il a tendance à dégainer super vite quand un sujet ne lui plaît pas ou qu'il a quelque chose à dire. Alors que les événements liés aux violences policières ne se calment pas après que Jacob Blake ait été abattu de sept balles dans le dos, le mogul new-yorkais a mis les pieds dans le plat et a parlé de politique lors d'une interview avec Variety, ce qui l'a amené à dire ce qu'il pensait de de la campagne de Kanye West.

"Je prends la décision de ne pas parler autant [de politique]. J'essaie de ne pas devenir trop politique puisque je ne suis qu'un artiste."

Mais cela ne l'empêche pas d'avoir son avis sur ce qui se passe dans son pays et sur la tentative de Kanye West pur se faire élire président des Etats-Unis.

"Je vois ce que fait Kanye West. Je me demande, si Trump n'est pas réélu, est-ce qu'il va aller en prison pour avoir falisifié l'élection ?"

Et Fifty n'accuse pas sans preuve. Il ajoute que Mister West a reçu de l'aide pour sauver son entreprise menacé par la confinement et le coronavirus et que des personnes proches de Trump sont impliquées dans sa campagne.

"Et l'un des points les plus faibles pour [Trump] sera le vote noir. Et pour que Kanye soit dans la course, il va voter pour lui et c'est une voi que Trump n'aura pas. Mais c'est juste du bruit."

Finalement, 50 Cent dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas...