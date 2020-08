2Pac : "Il aurait vu vivre s'il l'avait voulu" selon E-40

Dans une interview donnée à vladTV, la légende de la Bay Area E-40 est revenu sur la vie de Tupac et a affirmé que le rappeur est mort parce qu'il n'avait plus envie de vivre...

E-40 s'est souvenu du moment où il a appris la mort de Tupac. C'était sur le tournage du clip "Rapper’s Ball" avec Too $hort et KC de Jodeci. Il a alors déroulé ses souvenirs sur la légende de Los Angeles.

"Il adorait faire de la musique. C’est pourquoi sa musique a duré si longtemps après sa mort. Parce qu’il n’a fait que rester en studio. Tout ce qu'il faisait était de construire un catalogue et de le mettre dans un coffre-fort. Quelques mois plus tard, je reçois un appel téléphonique disant que Tupac a été abattu à Vegas. Mon cœur s'est effondré. Je ne savais pas que c'était si grave. Il s'était déjà fait tirer dessus et avait survécu. C'était un mec plutôt dur."