Nas revient sur son clash avec 2Pac

Nas a sorti son 12e album studio "King’s Disease", ce vendredi 21 août et naturellement, il fait le tour des médias pour sa promotion. Alors qu'il répondait aux questions d'Ebro Darden de Beats 1, il est revenu sur la rumeur du clash entre lui et Tupac Shakur.

"J'ai entendu Snoop raconter l'histoire à plusieurs reprises, mais tout n'est pas totalement vrai. Il a dit que 'Pac était venu vers moi. Mais il était à New York et il y avait beaucoup de tension à l'époque. Et personne n'était vraiment là. Je pense qu'il en a parlé avec mon frère lors de la remise des prix (aux MTV Video Music Awards de 1996). Je l'ai vu dans les coulisses, je lui ai dit : "fais ton truc" et il m'a répondu : "fais le tien". Il était sur le point de remettre un prix donc on n'a pas vraiment pu parler. C'est une vielle histoire mais à ce moment-là, il était nécessaire de se pencher sur la situation car il se trouvait dans notre ville et chacun devait retourner à ses affaires. Mais il y avait beaucoup de tension, ils faisaient leurs signes Death Row alors nous avons dû aller les rejoindre pour nous expliquer. Au final, nous avons eu une très bonne conversation. 'Pac m'a expliqué qu'il pensait que je l'attaquais sur mon titre "The Message" et moi j'avais entendu dire qu'il parlait mal de moi. Franchement, 2Pac était la dernière personne à qui je pensais quand j'ai écrit ce morceau. Mais on était frères, on n'avait pas besoin de passer par ça".