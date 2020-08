Akon : sa ville veut rivaliser avec le royaume du Wakanda

Le chanteur a un bon modèle.

Pour le projet de ville qu'il prévoit de construire en Afrique, au Sénégal plus précisément, Akon a pris exemple sur la mythique cité du Wakanda, vu dans le film Marvel "Black Panther".

Dans une interview donnée à TMZ, le chanteur sénégalais est revenu sur son projet de ville. Il a évoqué un budget de 6 milliards de dollars et le royaume mythique de Wakanda comme modèle. Gérée par une crypto-monnaie, la pièce maitresse d'"Akon City" sera un hôpital ultramoderne d'un milliard de dollars et de 5000 lits, qui fera partie de la première phase de construction, ainsi que des résidences, des hôtels, des écoles, un poste de police, une caserne de pompiers, une piste d'atterrissage, un centre commercial et d'autres équipements de base d'une grande ville.

"Pour l’instant, la question est : que commençons-nous à construire en premier ? Je voulais qu'on trouve dans cette ville quelque chose qui pourrait être utilisé par tout le pays. Nous allons donc commencer par l'hôpital. Ce sera l’un des plus grands hôpitaux de toute l’Afrique de l’Ouest. Nous avons remarqué que très souvent, si quelqu'un est touché par une maladie grave, quelque part en Afrique, il faut souvent allé se faire soigner en Europe ou Etats-Unis."

Lorsque le journaliste dit à Akon que sa ville lui rappelle le royaume de Wakanda, il revendique la comparaison et explique que le film a changé l'image que les gens pouvaient avoir de l'Afrique.

"C'est incroyable ce que le Wakanda a fait pour l'Afrique. Avant ce film, l'image était celle d'une jungle, de pays dévastés par la guerre et d'espaces infestés par le sida. Mais le film a donné l'idée ce que pourrait être l'Afrique dans l'avenir. Je travaillais sur ce projet avant la sortie du film mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, notamment pour expliquer aux gens ce que j'essayais réellement de faire."

Akon a reçu une subvention de 6 milliards de dollars pour commencer la construction de la ville en juin. La phase I devrait être achevée d'ici 2023, tandis que la phase 2 se déroulera entre 2024 et 2029. La phase finale, la phase 3, comprendra des parcs, des universités, des écoles, un stade, des hôtels et un complexe industriel et sera, espérons-le, terminée d'ici 2030.