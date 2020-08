Kanye West encore accusé de fraude

On ne s'improvise pas politicien...

La campagne de Kanye West pour l'élection présidentielle américaine est une galère, ne nous voilons pas la face. Le rappeur doit faire face à une plainte du Parti démocrate du Wisconsin qui affirmait qu'il avait soumis de fausses signatures pour pouvoir s'inscrire au scrutin. Lui a répliqué en les accusant d'espionnage...

Avant de porter cette accusation, les Démocrates ont tout tenté pour empêcher Kanye West de se présenter. Finalement, leurs arguments étaient qu'il était en retard pour l'inscription et qu'elle était remplie de fausses signatures. TMZ a indiqué que Kanye est persuadé que les Démocrates ont engagé un enquêteur privé pour suivre son équipe de campagne dans un "but organisé de harcèlement et d'intimidation" contre sa candidature. Ye soutient en outre qu'ils n'ont rien pu trouver d'illégal.

La semaine dernière, Mister West a rassemblé des signatures et des documents afin de lui permettre de s'inscrire au scrutin du Wisconsin. Il avait besoin de 2000 signatures pour y parvenir. Pour réussir dans cette entreprise, il s'est associé à un autre groupe, Let The Voters Decide. Le problème c'est que beaucoup de signataires se sont ensuite rétractés et ont dit qu'ils avaient été trompés au moment de signer. Et ils ont porté plainte... Là où ça se complique, c'est que TMZ explique que celui qui a porté la plainte est largement connu comme étant une figure du parti Démocrate dans l'Etat. Une commission dans laquelle siège des Républicains et des Démocrates doit maintenant se réunir afin de statut sur la régularité ou non de la candidature de Kanye West dans le Wisconsin.

Rappelons qu'il a été empêché de se présenter dans l'Illinois, déjà pour les mêmes raisons: les responsables de l'élection ont décidé que plus de la moitié des signatures que West avait présenté n'étaient pas valides.

Son ego est trop gros pour qu'il renonce mais on a quand même envie de se demander : mais qu'est-il allé faire dans cette galère ?