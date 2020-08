Kanye West : Rick Ross lui demande des explications

Le Boss n'est pas d'accord avec les idées de Ye.

Kanye West et Rick Ross ont souvent travaillé ensemble. Aujourd'hui, le rappeur de Miami se sent concerné par les agissements de Ye quant à sa candidature pour la prochaine élection présidentielle américaine et il y a des choses qui ne lui plaisent pas...

Le comportement et les commentaires récents de Kanye West ont troublé certains de ses fans et Rick Ross a indiqué qu'il faisait partie des personnes concernées par Ye ces derniers temps. Dans une interview au Billboard, il a expliqué que Kanye West "doit clarifier certaines choses" avec lui bientôt.

"Il a demandé à quelqu'un de me contacter la semaine dernière. Je dormais pendant l'appel téléphonique. Mais je ne veux tout simplement pas le laisser tomber parce que je ne sais pas ce qui se passe. Je n'ai pas vraiment plus d'informations, je vois juste les gros titres, et nous savons qu'il y a beaucoup de choses fausses. Alors je vais attendre son coup de fil et je vais lui poser quelques questions. Il doit clarifier certaines choses cependant. Ça n'a pas l'air bien."

Plus tard, dans un entretien sur Hot 97, il a précisé ses relations avec Kanye West.

"Je lui parle personnellement. Je vois ce qu'il fait et je ne suis pas d'accord avec lui. Mais comme je l'ai dit, je suis assez responsable et j'ai suffisamment de relations avec mon pote pour que quand je lui parle, je puisse lui demande des éclaircissements."

Et il a aussi reconnu que si les explications de Ye ne lui plaisaient pas, il n'hésiterait pas à lui dire. Il faut dire qu'on peut comprendre Rozay quand on voit les "délires" de Kanye West en ce moment...