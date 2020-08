Juelz Santana est libre !

Il a purgé sa peine.

Juelz Santana a été officiellement libéré du FCI Petersburg Medium à Hopewell, en Virginie. Si on s'attendait à ce qu'il soit dehors dès la semaine dernière, il a fallu un peu de patience au membre du Dipset dont la femme, Kimbella, a expliqué qu'il "s'était passé quelque chose"...

C'est aussi sa femme qui a partagé la bonne nouvelle aux fans de Juelz Santana. Dans la vidéo, elle se tient juste devant la prison et attend son homme. Quelques heures plus tard, le rappeur de Harlem franchissait les portes de la prison avant de tomber dans les bras de ses enfants dont le troisième est né alors qu'il était emprisonné. Dans un post Instagram, il a ensuite exprimé son soulagement et a expliqué à quel point sa famille lui avait manqué durant sa peine.

Rappelons que Juelz Santana avait été arrêté en mars 2018 après que la sécurité de l'aéroport de Newark ait trouvé une arme à feu chargée et des pilules d'oxycodone dans son bagage à main. Dans un premier temps, le Harlémite s'était d'abord enfui avant de se rendre aux autorités quelques jours plus tard. Il a finalement plaidé coupable de possession illégale d'une arme et de possession d'une substance dangereuse. En décembre 2018, il était finalement condamné à 27 mois de prison.