Kanye West signe un partenariat avec Gap

Et dévoile d'autres projets...

Grosse journée hier pour Kanye West. Le rappeur a annoncé avoir signé un partenariat avec la marque Gap et refait son apparition sur les réseaux sociaux alors que son dernier tweet datait du 2 mars dernier. Il en a profité pour annoncer d'autres projets. Tout ça en mois de 24h ! Que d'émotions !

Dans sa jeunesse, Kanye West a été vendeur dans des magasins Gap. Depuis cette époque, il a toujours voulu travailler avec la marque, déclarant même un jour vouloir devenir le "Steve Jobs de Gap". S'il n'en est pas encore là, il a quand même fait un très gros pas en avant. Et c'est aussi un gros coup pour la marque qui a vu son action monter de presque 19% à la bourse américaine.

Si on en croit les informations du toujours très bien informé magazine Forbes, la collection complète a été surnommée Yeezy Gap et sera dévoilée en 2021. Elle comprendra des vêtements pour femmes, hommes et enfants et sera disponible dans les magasins Gap mais également en ligne. Les créations seront fournies par Kayne et son équipe. L'idée étant de créer des vêtements de grand intérêt. Ce n'est donc pas un one shot et une collection capsule mais bien un travail sur le long terme à des prix accessibles.

Le contrat entre les deux entités commence immédiatement et, clairement, tout le monde est gagnant dans ce deal. Kanye West réalise un rêve de gosse tandis que Gap signe un gros coup marketing alors même que l'enseigne est en difficulté économique après la crise du coronavirus. Le partenariat avec Yeezy pourrait largement la remettre sur pied et sur le devant de la scène surtout que Ye a révélé que la créatrice londonienne d’origine nigériane Mowalola Ogunlesi a été nommée directrice du design de YZY GAP.

#WESTDAYEVER pic.twitter.com/ASMwbx7T2o — ye (@kanyewest) June 26, 2020 Mais Kanye West a d'autres projets sur le feu. Absent de Twitter depuis longtemps, il s'est lâché et à fait le tour de ses différents projets y compris un film "Jesus Is King" sur Apple TV ou un projet de remix de "Jesus Is King" par Dr. Dre. YZY GAP BEGINS

MOWALOLA JOINS AS YZY GAP DESIGN DIRECTOR

KSG CARTOON MURAKAMI CUDI

JESUS IS KING FILM ON APPLE JAMES TURRELL

YZY SPLY DOC NICK KNIGHT

FOAM RUNNER RELEASE MADE IN USA

JESUS IS KING DR. DRE VERSION

WASH US IN THE BLOOD VIDEO ARTHUR JAFA#WESTDAYEVER — ye (@kanyewest) June 26, 2020 Il porte aussi un autre projet avec Kid Cudi avec qui il avait sorti l'album "Kids See Ghosts". Et bien, vous allez bientôt pourvoir suivre les aventures de Kanye Bear et de Kid Fox dans un dessin animé réalisé par Takashi Murakam qui avait conçu la pochette de leur album. Intitulé comme l'album, un premier trailer de cette série a été dévoilé qui présente les personnages principaux, Kanye Bear (avec la voix de Kanye West) et Kid Fox (avec la voix de Kid Cudi).

Kanye West ne se rend pas souvent sur Twitter mais quand il y va, il ne fait pas semblant !