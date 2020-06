Booba pris pour cible par "Valeurs Actuelles"

Qui défend Zemmour

Booba a un nouvel ennemi en ce moment, le chroniqueur Eric Zemmour, qui bien que condamné pour incitation à la haine raciale continue de propager impunément ses idées nauséabondes dans beaucoup de médias avec la bénédiction de leurs patrons. Zemmour, c'est de l'audience assurée et de la polémique en paquet de 10. Mais Booba qui prend peu part à des discussions politiques habituellement et préfère tacler ses camarades du rap game, a décidé de profiter de sa notoriété et de sa popularité pour le faire taire. C'est même un de ses rares points communs avec Kaaris. Or, il semble que cette démarche, semble-t-il salutaire pourtant, ne plaise pas à tout le monde, notamment au magazine Valeurs Actuelles qui parle du Duc à chaque fois qu'il prend position contre le chroniqueur.

Un article du 26 juin titre : "Le rappeur Booba relaie une pétition appelant à bannir Zemmour des médias". Nous, on a envie de dire : quoi de plus normal ? On devrait même être plus nombreux à le faire... Mais la teneur de l'article - non signé évidemment, n'est pas du tout la même. Voici ce que l'on peut y lire :

"Sans aucun commentaire, l’artiste controversé a partagé le lien de la pétition sur son compte Twitter. Il y a quelques jours, il avait déjà pesté contre une intervention de l’auteur du Suicide français dans l’émission Face à l’info."

Voici le tweet en question :