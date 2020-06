Snoop Dogg : son émouvant hommage à Tupac

L'hommage d'une légende à une autre.

Hier, 2pac aurait eu 49 ans. Le monde du rap en général s'est souvenu de l'un de ceux qui fait toujours partie des plus grands. Snoop Dogg qui l'a côtoyé et à travailler avec lui lui a rendu un très bel hommage sur son compte Instagram. "Ce n'est pas une fête mais une Gangsta Party" a-t-il écrit en référence à leur titre commun sur l'album "All Eyes On Me", "2 of Amerikaz Most Wanted".