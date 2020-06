Jul s'allie à Fortnite pour créer des maps

Evoluez dans un univers Jul.

Jul n'est pas encore Travis Scott mais le Marseillais prend de plus en plus d'importance dans la pop culture. Si le rappeur américain a donné plusieurs concerts dans Fornite attirant des millions de spectateurs pour des shows incroyables de réalisme et de qualité, Jul, plus joueur, a décidé de créer des maps, des environnements dans lequel les joueurs peuvent évoluer pour faire la promotion de son album "La Machine" qui sortira le vendredi 19 juin.

Décidément, Marseille et les jeux vidéo, c'est une grande histoire d'amour qui débute. Alors qu'Alonzo a donné un concert à Los Santos dans le jeu "GTA V", Jul créé ses propres cartes sur Fornite. C'est la première fois en France qu'un artiste revisite des cartes créatives qui reprennent des jeux inventés par la communauté Fortnite.