Royce Da 5'9 : "Eminem m'a fait changer d'avis sur les Blancs"

Alors que les Etats-Unis sont secouées par les manifestations causées par la mort de George FLoyd le 25 mai dernier à Minneapolis, le racisme et les violences policières ne sont pas une découverte pour Royce Da 5'9" qui a grandi à Detroit. Et il admet sans peine que sa rencontre avec Eminem a changé le regard qu'il portait sur les Blancs.

Dans une interview à HipHopDX, le rappeur a admis que sa rencontre avec Eminem avait changé sa vision des Blancs qui eux aussi peuvent être victimes de vraies injustices. Slim Shady en étant un parfait exemple.

"En grandissant, j'ai déménagé à Oak Park, une ville proche de Detroit séparé par 8 Mile. Techniquement, ce n'est pas Detroit et à cette époque, même si c'était une ville à prédominance noire, il y avait beaucoup de Blancs qui y vivaient. Dès le jour de mon arrivée là-bas, j'ai entendu le n-word, c'était la première fois pour moi. [...] Et puis vous rencontrez des gens comme Em'. C'est mon gars, il est rentré dans ma vie. Ça n'a pas tout changé mais il a joué un énorme rôle pour moi en ne généralisant pas toutes les personnes blanches [...] Si je n'étais resté que dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, je ne verrais le monde qu'à travers ce prisme et je manquerais de certains éléments, cela fausserait ma vision, la limiterait. Parce que nous croyons que nos problèmes sont isolés et séparés alors qu'ils se rejoignent tous à un moment donné. Ils sont tous enracinés dans le même genre de merde".