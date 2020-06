Akhenaton s'engage contre les violences policières

Interrogé par BFM TV, AKH ne s 'est pas dérobé.

Dans une interview à BFM TV, le leader du groupe IAM qui vient de sortir son sixième album solo, "Astéroïde" a été interrogé sur les violences policières et le racisme. Le Marseillais a juste demandé à ce que les policiers qui commettent des fautes soient traités comme les autres citoyens, avec la même sévérité et même peut-être un peu plus eu égard à leur devoir d'exemplarité.

On ne peut pas targuer AKH de surfer sur la vague. Depuis les débuts d'IAM, le groupe marseillais a toujours été en pointe sur le combat social. Alors il était normal que Chill prenne la parole à l'heure où des sujets de société aussi importants que le racisme et les violences policières sont au coeur de l'actualité.

"A un moment donné, il faut faire la distinction dans chaque catégorie de la population, il y a des bonnes personnes et des mauvaises personnes. En ce qui concerne les mauvais policiers, ceux qui sont pris en flagrant délit d'insultes racistes, ceux où il est prouvé qu'ils ont tabassé des gens pour rien, ou gardé, comme ça s'est passé dans le Val-de-Marne récemment, des gamins de 14 ans en garde à vue pendant 24 heures sans prévenir les parents, il faut des sanctions. Et les sanctions appliquées à la police doivent être aussi élevées que pour les autres citoyens, sinon plus lourdes. Parce qu'ils ont des responsabilités, ils ont un insigne, ils ont des armes. Ils doivent avoir des responsabilités qui sont à la hauteur de leur fonction."

Il est aussi forcément revenu sur le cas emblématique d'Adama Traoré.

"Il faut absolument une justice pour Adama Traoré. Il faut une justice indépendante, il faut une vraie enquête. Et il faut aussi, on en a besoin en France, plutôt que ce soit la police des polices qui fassent des enquêtes sur les policiers, avoir comme en Angleterre un organisme indépendant sur les policiers."

