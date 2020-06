Le vote, la nouvelle arme du rap américain

Offset, Snoop et Rihanna, entre autres, s'engagent.

Les rappeurs ont des arguments de poids dans la lutte politique. Ils sont populaires, ils ont une forte présence médiatique et leurs réseaux sociaux sont puissants. Leur musique est aussi un vecteur de transmission des idées. Mais il y a une arme qu'ils utilisaient peu jusqu'à maintenant, c'est le vote. Or, depuis la mort de George Floyd le 25 mai dernier, les choses sont en train de changer. Rihanna s'est emportée contre ses fans qui ne votaient pas, Snoop va voter pour la première fois en 2020 après s'être renseigné sur l'état de son casier judiciaire, Offset a voté pour la première fois de sa vie et d'autres encore appellent à se rendre dans l'isoloir pour faire barrage à une possible réélection de Donald Trump. Ce qui se passe aujourd'hui aux Etats-Unis n'est pas sans rappeler le mouvement qui s'est déroulé en France en 2007 lors des élections présidentielles où le rap français s'était engagé comme jamais en faveur du vote.

Snoop ira voter pour la première fois de sa vie en 2020. Il a compris que si les mots ont leur importance et la campagne qu'il a lancé sur Instagram, notamment, prouve son engagement dans la lutte qui secoue actuellement les Etats-Unis, il a aussi compris qu'il fallait associer les actes aux paroles. Alors, après s'être renseigné sur l'état de son casier judiciaire, il a pris la décision de se rendre dans l'isoloir.

"Je n'ai jamais voté une seule fois de ma vie, mais cette année, je pense que je vais y aller parce que je ne supporte pas de voir ce punk au pouvoir un an de plus. Pendant de nombreuses années, ils m'ont fait subir un lavage de cerveau sur le fait que je ne pouvais pas voter parce que j’avais un casier judiciaire. Mon dossier a été effacé, alors maintenant je peux voter." Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par snoopdogg (@snoopdogg) le 5 Janv. 2019 à 10 :39 PST Fort de sa notoriété et de son influence, il a aussi demandé à ses fans de faire la même chose et de voter pour empêcher Trump de rester au pouvoir. Mardi 9 juin, Offset a voté pour la première fois de sa vie également sans doute convaincue par les manifestations après la mort de George Floyd mais aussi par sa compagne Cardi B qui sous ses airs de bimbo écervelée cache une conscience politique aiguisée. Toujours est-il que le rappeur de Migos est revenu en Géorgie spécialement pour voter alors qu'il a passé son confinement à Los Angeles et qu'à la sortie du bureau de vote, il a déclaré "se sentier bien et fier" en soulignant l'importance de se rendre dans les urnes. "Je me sens bien, je me sens fier. J'essaie de faire la différence alors je suis venu en Géorgie [...] Tout le monde a vécu la même chose et nous pourrons y remédier et apporter du changement en votant. Je viens de voter pour la première fois à 28 ans parce que mon casier et mes antécédents ont été effacés et je pouvais voter alors je l'ai fait. Allons-y !" Voir cette publication sur Instagram #Offset just voted for the first time ???? Une publication partagée par HipHopDX (@hiphopdx) le 9 Juin 2020 à 2 :40 PDT

Sur les réseaux sociaux, Jeezy a également souligné l'importance de voter et il a exhorté ses concitoyens à se rendre aux urnes alors que la Géorgie était appelée à voter le mardi 9 juin dans la droite ligne de son engagement à propos du vote depuis plusieurs semaines.

"Je sais que je vous ai dit que j'allais faire de recherches sur ce vote, sortir d'ici et voter. Et je comprends que ce n'est pas une fin en soi mais que cela fait partie d'un combat plus grand. Je respecte nos jeunes pour les manifestations et toute cette agitation a fait ce qu'il fallait pour attirer l'attention. Nous devons garder de l'énergie et ne pas perdre de vue le message. Donc, en ce moment, je me rends aux urnes pour voter pour les responsables de ma ville. Commençons au moins par ça, les autorités locales. Que ce soit le juge ou qui que ce soit. Nous devons au moins faire entendre notre voix. Donc si vous êtes à Atlanta et que vous n'avez pas encore voté, je pense que vous devriez le faire. C'est un combat important ! Nous n'abandonnerons pas !"

S/O Jeezy ???? Keep the energy going! pic.twitter.com/c5dCqaj2KP — HipHopDX (@HipHopDX) June 10, 2020

Les actions des rappeurs américains pour sensibiliser le public au vote seront-elles suffisantes pour empêcher Trump de rester au pouvoir, il est difficile de le dire mais alors que les Etats-Unis sont en campagne pour les élections présidentielles qui auront lieu en novembre, ils ont clairement décidé de s'engager dans la lutte. Et rien que cela, c'est déjà une bonne nouvelle en soi.