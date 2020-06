Snoop Dogg couvre Lil Wayne de louanges

Et le verrait bien dans un Verzuz.

Forcément mis en stand-by par tout ce qui se passe aux Etats-Unis depuis le 25 mai dernier et la mort de George Floyd, les battles de hits Verzuz pourraient rapidement reprendre. Snoop, invité de la dernière émission de Weezy sur "Young Money Radio", a dit à Lil Wayne qu'il devait absolument y participer et l'a ensuite comparé à Kobe Bryant.

La popularité des battles Verzuz créées par Timbaland et Swizz Beatz pousse tous les fans à imaginer des duels mythiques. On attend toujours notamment celui entre Dr. Dre et Diddy qui fait fantasmer tout le public et on a déjà eu le droit à des moments historiques comme celui entre Babyface et Teddy Riley par exemple. Alors quand Snoop est l'invité de la dernière édition de la "Young Money Radio" de Lil Wayne, il a directement dit à Weezy qu'il devait participer. Wayne étant un rappeur que beaucoup pensent intouchable dans un tel format.

"Quand vas-tu te lancer dans une battle Verzuz ?", a demandé Snoop. "Tu as donné naissance à la deuxième génération de rappeurs, tu mérites d'être dans la course". Lil Wayne n'a pas dit non, au contraire, il semble prêt à jouer le jeu. "S'ils me lancent, ils ne m'arrêteront pas ! Ils vont devoir sonner le gong en me disant stop ! Je ne peux pas m'arrêter !"

Les deux artistes ont rappelé que Lil Wayne avait signé chez Cash Money Records alors qu'il n'était qu'un adolescent et qu'il était dans le game depuis plus de trois décennies. Snoop l'a même comparé à Kobe Bryant.

"Kobe a joué toute sa vie au basket. La moitié de ta vie a été consacrée au rap. Je veux te voir là-dedans parce que j'aime ce que tu fais et j'aime ce que tu apportes. Tu es le jeune GOAT ! En faisant ce que tu as fait, tu as donné naissance à une nation de rappeurs qui ont cherché à imiter à ce que tu faisais et qui tu étais. Tous les Lil ceci, les Young cela ou les Baby quelque chose. J'ai mis au monde le gangsta rap, tu as donné naissance à tout ça."



Si Snoop a déjà dit qu'il se verrait bien affronter Jay-Z dans un Verzuz roi de l'Est contre roi de l'Ouest, contre qui verriez-vous bien Lil Wayne ?