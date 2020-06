Booba et Kaaris clashent violemment Zemmour

Pour une fois qu'ils sont d'accord sur quelque chose...

On ne croyait pas un jour pouvoir réécrire que Booba et Kaaris étaient de nouveau d'accord sur quelque chose. Et pourtant, ils ont trouvé un terrain d'entente à s'en prenant tous les deux au chroniqueur télé Eric Zemmour et à ses déclarations sur la mort de George Floyd.

C'est Kaaris qui a ouvert le bal sur Twitter après les commentaires de Zemmour suite à la mort de George Floyd le 25 mai dernier aux Etats-Unis. Evidemment, on a demandé au chroniqueur sa réaction suite à cette bavure et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas fait dans la dentelle.

"D'après la première analyse, il n'est pas mort à cause du genou du policier sur son cou. Il est mort de plusieurs faits. D'abord, il était cardiaque. Et deuxièmement, il avait certainement pris des substances, puisqu'il était habitué à la cocaïne. [...] En France, on pense que les flics blancs agressent et tuent les Noirs. C'est en grande partie faux. Les chiffres américains révèlent que les Noirs sont d'abord tués par la Noirs, les Blancs ont deux fois plus de chances d'être tués que les Noirs. 80% des Blancs sont tués par des Noirs alors que les Noirs sont tués essentiellement par d'autres Noirs."

Il a aussi ajouté que George Floyd n'était "pas un perdreau de l'année" puisqu'il avait passé "5 ans en prison", justifiant ainsi sa mort : c'est un ancien taulard, un drogué, ce n'est pas si grave. Le dégoût que vous sentez monter en vous à la lecture des arguments de cet homme est exactement le même sentiment qu'a ressenti Kaaris qui a ensuite comparé Zemmour à Gollum, le personnage du "Seigneur des anneaux".

Le gollum le plus raciste de france et de navarre pic.twitter.com/SD19eLmKC9 — KAARIS (@KaarisOfficiel1) June 2, 2020

Et bien pour une fois, K2A a trouvé du soutien chez son meilleur ennemi puisque Booba est d'accord avec lui (comment ne pas l'être en même temps...) !