Damso dans la rue pour protester contre les violences policières

Le rappeur a participé à une manifestation à Bruxelles.

Le mouvement contre le racisme et les violences policières n'est pas circonscrit au territoire des Etats-Unis. En France, de nombreux rappeurs sont descendus dans la rue pour protester et pour demander justice pour Adama Traoré, tué lors d'un contrôle de police. Mais la scène se répète un peu partout dans le monde, notamment en Belgique où Damso comptait parmi les manifestants.

Il semble que la mort de George Floyd tué le 25 mai dernier lors d'un contrôle de police à Minneapolis ait enclenché un mouvement mondial de protestation contre le racisme et les violences policières. Dimanche 7 juin, plus de 10 000 citoyens belges sont ainsi descendus dans les rues de Bruxelles pour une manifestation #BlackLivesMatter. Et dans le cortège, on a pu voir Damso, un artiste concerné. Même s'il porte masque et capuche, sans doute dans le but de rester anonyme et de faire en sorte que le message reste plus important que sa présence, beaucoup de fans l'ont quand même repéré et ont partagé des images sur les réseaux sociaux où on voit le rappeur belge applaudir et lever le poing (c'est l'homme avec la capuche blanche si vous avez du mal à le retrouver).