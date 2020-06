Lil Wayne s'exprime sur ses relations avec la police

Lil Wayne a surpris en semblant en retrait du mouvement de protestation contre les violences policières alors que la plupart des artistes de la communauté du hip-hop se sont engagés corps et âme depuis la mort de George Floyd le 25 mai dernier. Dans un nouvel épisode de son émission "Young Money Radio", il est revenu sur les raisons qui l'ont poussé à rester en retrait. Il a raconté une histoire édifiante, celle d'un policier blanc qui lui a sauvé la vie quand il avait 12 ans.

Alors que débutaient les manifestations après la mort de George Floyd, Lil Wayne avait surpris en disant que la faute était partagée et que tout le monde était responsable dans un cas comme ça lors d'un live avec Fat Joe. Des paroles qui avaient surpris. Aujourd'hui, sans doute conscient que ses paroles ont suscité des interrogations, il est revenu sur cette situation lors de son émission "Young Money Radio".

"Quand j'étais jeune, j'avais 12 ans ou quelque chose comme ça, je me suis fait tiré dessus. Et j'ai été sauvé par un policier blanc. Par conséquent, vous devez comprendre la façon dont je vois la police aujourd'hui. J'ai été sauvé par un flic blanc. Il y avait un tas de flics noirs qui m'ont évité quand ils m'ont vu à cette porte, allongé sur le sol avec un trou dans ma poitrine. Lui a refusé et s'est occupé de moi."