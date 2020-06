Doja Cat fait un don de 100 000$ contre le racisme

La chanteuse soutient le fonds Breonna Taylor.

Pris dans un bad buzz et accusé de racisme après la redécouverte de vidéos compromettantes, Doja Cat a décidé, après s'être expliquée et excusée, d'inverser la tendance. L'interprète de "Say So" a révélé qu'elle avait donné 100 000 $ au fonds de soutien pour Breonna Taylor, une femme noire abattue par la police à Louisville, dans le Kentucky, lors d'une descente.

Vendredi 5 juin, Breonna Taylor aurait eu 27 ans, un anniversaire fêté par les plus grandes stars comme un symbole de la lutte anti-racisme et surtout comme une victime des violences policières, un thème d'actualité fort depuis la mort de George Floyd le 25 mai dernier. Doja Cat qui a dû lutter contre des accusations de racisme du fait d'un morceau au titre ambigu et surtout d'une vidéo sur laquelle on la voit rire à une blague raciste sur un forum de discussion a annoncé qu'elle avait fait un don de 100 000 dollars au fonds Breonna Taylor.