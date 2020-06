Forbes : Kanye West, Drake et Jay-Z parmi les rappeurs les mieux payés au monde !

On retrouve aussi Rihanna, Post Malone ou DJ Khaled.

Même si Kanye West n'est pas d'accord avec Forbes sur le montant exact de sa fortune, il sera certainement ravis d'apprendre qu'il fait partie de la prestigieuse liste 2020 des célébrités les mieux payées au monde et qu'il y représente fièrement le hip-hop en compagnie de Jay-Z et Drake, notamment.

La liste annuelle Forbes des célébrités les mieux payées au monde est arrivée ! Sans surprise, Kanye West s'est installé à la deuxième place avec 170 Millions de dollars engrangés, loin, cependant, derrière sa belle-soeur Kylie Jenner qui a récolté 590 millions de dollars, faisant d'elle la personnalité la mieux payée du classement. A noter que les places 3, 4 et 5 sont respectivement occupées par Roger Federer, Ronaldo et Lionel Messi et que le premier musicien après Yeezy ne se retrouve qu'à la 14e place avec 80 millions engrangés par Elton John.



En comparaison, Jay-Z, le premier milliardaire du hip-hop fait presque pâle figure avec ses 53,5 millions de dollars qui le placent au 42e rang de la liste Forbes.



Parmi les autres acteurs du hip-hop dans ce classement, on retrouve Post Malone avec 60 millions de dollars (n°28), Diddy avec 55 millions de dollars (n°37), Drake avec 49 millions de dollars (n°49), Rihanna avec 46 millions de dollars (n°60), Will Smith avec 44,5 millions de dollars (n°69), Travis Scott avec 39,5 millions de dollars (n°82) et enfin, DJ Khaled avec 36,5 millions de dollars (n°95).

A noter que malgré ses défauts, dont celui d'être un partisan de Trump, ce qui ne soit pas être évident durant cette période, Kanye West a mis sa fortune à disposition pour les familles des Noirs assassinés récemment aux Etats-Unis en faisant un don de deux millions de dollars aux familles d'Ahmaud Arbery, Breonna Taylor et George Floyd et en créant un fonds universitaire pour payer les études de la fille de Floyd, Gianna.