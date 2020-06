Rihanna incite sa communauté au vote

La chanteuse devient pédagogue.

Comme les autres stars du rap américain, Rihanna s'engage, révoltée qu'elle est depuis le meurtre de George Floyd le 25 mai dernier. Le message qu'elle chercher à faire passer à sa communauté est assez simple : vous en avez marre de tout cela ? Vous voulez que ça change ? Votez. Si elle s'adresse d'abord à ses nombreux fans, son aura et sa notoriété sont telles qu'elle devrait facilement toucher un public plus large surtout quand elle répond personnellement à quelqu'un qui doute.

En général, il n'y a quasiment aucune chance qu'une star réponde à votre commentaire sur Instagram ou même qu'elle ne le lise. Mais quand Rihanna a vu un message d'un fan qui disait que voter ne changerait rien, elle s'est carrément agacée et lui a répondu en direct !

C'était mardi lors de l'opération Blackout Tuesday. Rihanna a partagé ce jour-là une publication encourageant sa communauté à voter pour avoir le pouvoir de faire évoluer la situation. "VOTEZ, a-t-elle écrit à côté d'une liste des neuf États américains qui ont organisé des élections mardi. Vous n'avez rien d'autre à faire, les gars ! Levez votre cul du canapé et allez voter !!! Je ne veux plus entendre d'excuse !! Arrêtez de croire que votre vote et votre voix n'ont pas d'importance ! C'est la plus mauvaise façon de protester... votez pour le changement que vous voulez !!!"

Et quand un membre de sa communauté à écrit : "Voter, ça ne va rien changer", la chanteuse lui a répondu en personne et elle n'a pas pris de gants : "J'en ai marre d'entendre ça ! Tu sais ce qui ne va rien changer ? Ne rien faire !!!!"

La plupart des fans de Rihanna l'ont soutenu dans sa démarche et dans sa position et certains ont aussi envoyé des messages à l'internaute repris par l'artiste pour le convaincre de se rendre aux urnes.

Pour cette âme qui lit ceci, je sais que tu es fatigué. Tu en as marre. Tu es à deux doigts de tout abandonner, mais il y a de la force en toi, même lorsque tu te sens faible. Continue à te battre. Mais d'abord... VOTE. Ton vote est nécessaire aujourd'hui. Restons diligents et conscients. Fais entendre ta voix dans les rues. Fais entendre ta voix dans les urnes."

Les élections présidentielles américaines auront lieu le 3 novembre et si la situation sera certainement un peu plus apaisée, les artistes comme Rihanna encourage le public à ne pas oublier et à se rendre aux urnes pour s'attaquer au problème de fond cristallisé par la personnalité de Trump.