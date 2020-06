Drake, The Weeknd et Russ soutiennent financièrement les manifestations

Le rap américain ne lâche rien !

Il y a ceux qui descendent dans la rue, il y a ceux qui prennent position et s'engagent et il y a ceux qui collectent des fonds ou donnent directement de l'argent pour soutenir les manifestants. Drake, Russ et The Weeknd ont donc mis la main à la poche ou réaliser des actions afin de récolter des fonds pour soutenir les manifestations et les associations qui les encadrent.

Drake a fait un don de 100 000 $ au National Bail Out Fund, un collectif qui aide les mères et les soignantes noires touchées de plein fouet par la pandémie de Covid-19. Ce don est venu suite à la demande d'un autre artiste de Toronto, Mustafa the Poe, qui a lui-même donné et qui a taggué Drake et The Weeknd dans sa story Instagram et leur a demandé d'ajouter trois zéros ! Drake a rapidement répondu à son appel.