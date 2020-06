Mort de George Floyd : Jay-Z a appelé le gouverneur du Minnesota

Hova n'y est pas allé par quatre chemins...

Malgré sa stature, Jay-Z est un personnage discret. Il ne se répand pas sur les réseaux sociaux mais ce n'est pas pour autant qu'il ne fait rien quand on a besoin de lui et de son influence. Fort de son poids, il a directement appelé le gouverneur de l'état du Minnesota pour que justice soit rendue dans le meurtre de George Floyd par la police.

Dans un communiqué publié dimanche 31 mai au soir, Jay-Z exhorte le procureur général du Minnesota, Keith Ellison, à "faire ce qu'il faut et à poursuivre tous les responsables du meurtre de George Floyd dans toute la mesure permise par la loi".

"Après notre conversation, merci au gouverneur Walz d'avoir fait ce qu'il fallait et d'avoir appelé le procureur général Keith Ellison pour reprendre l'affaire George Floyd. Plus tôt dans la journée, le gouverneur Walz a mentionné avoir eu une conversation humaine avec moi - un père et un homme noir qui souffre. Oui, je suis un homme, un père et un homme noir qui souffre et je ne suis pas le seul."

Le gouverneur de l'état du Minnesota a effectivement reconnu avoir eu une conversation à coeur ouvert avec Jay-Z dans laquelle le rappeur a essayé de lui faire comprendre à quel point la mort de George Floyd l'avait affecté en que père notamment.

"C'était une discussion incroyablement humaine", a reconnu le gouverneur Walz à la chaîne FOX 9 Minneapolis-St. Paul. "J'ai parlé à un père et à un homme noir dont j'ai entendu la douleur. Il disait que la justice devait être rendue ici et qu'il ressentait la compassion et de l'humanité de ces gens qui s'expriment dans la rue. Il sait que le monde regarde et que la façon dont le Minnesota va gérer la situation va avoir un impact à travers le pays. C'est un signe positif que quelqu'un de cette stature et de cette présence sur concentre sur le Minnesota en ce moment."

"Je demande à chaque politicien, procureur et officier du pays d'avoir le courage de faire ce qui est juste", a conclu Jay-Z. "Ayez le courage de nous regarder comme des humains, des papas, des frères, des soeurs et des mères dans la douleur."