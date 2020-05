Eminem répond à toutes les questions pour les 20 ans de "The Marshall Mathers LP" !

On y apprend qu'il aime Hulk ou les céréales Raisin Bran Crunch !

Pour l'anniversaire d'un de ses albums les plus emblématiques, Eminem avait décidé d'innover. Le confinement rendant impossible l'organisation d'un vrai concert pour fêter dignement les 20 ans de "The Marshall Mathers LP", il a mis en place une session d'écoute live collective sur Spotify au cours de laquelle il a répondu à ses fans invités à poser leurs questions par SMS quelques jours auparavant.

Em' avait envie de fêter les 20 ans d'un de ses albums les plus mythiques, "The Marshall Mathers LP" qui contient notamment les tubes "Stan", "The Way I Am" ou encore "The Real Slim Shady", entre autres. Alors il a organisé une session d'écoute public et a publié un numéro de téléphone en promettant : "Envoyez-moi un message et je vous répondrai". Pour aller encore plus loin dans les festivités, il a aussi mis en vente une collection de vêtements tirée de l'album avant la grande listening party qui s'est déroulée hier, mercredi 27 mai.

Pour vous donner une idée, cela donnait quelque chose comme ce que vous allez voir dans la vidéo qui suit :

Mais Em' a répondu aux centaines voire aux milliers de questions qui défilaient, ne répondant qu'une seule fois à celles qui portaient sur le même sujet, sinon, il y serait encore.

L'une d'elles est intéressante. Elle demandait à Slim Shady qui était selon lui le rappeur le plus sous-estimé et il a répondu Kxng Crook. Il parle évidemment de KXNG Crooked (or Crooked I) puisque l'ancien de Slaughterhouse a beaucoup de pseudos.

Les deux artistes sont amis et collaborateurs de longue date et Crooked est l'un des rares rappeurs à pouvoir interviewer Em'. D'ailleurs, avant le confinement, ils ont partagé un épisode de l'émission "Crook’s Corner" peu après la sortie en janvier de "Music To Be Murdered By".

Mais Slim Shady a été amené à répondre à bien plus de questions aussi variées que "Vas-tu collaborer avec Post Malone ?", "Quel est ton album hip-hop préféré ?" "Ton émission de télé préférée ?", "Ton joueur des Lions de Detroit préféré ?" et malgré des problèmes techniques qui ont engendré des retards et qui selon le rappeur de Detroit "ont rendu les choses vraiment difficiles", il a quand même pris le temps de répondre à tout et à tout le monde, à condition que la question ne soit pas une répétition d'une autre déjà posée.

On a ainsi appris que son personnage préféré de Marvel était Hulk, que la chanson de Tupac qu'il préférait était "Str8 Ballin'" tandis que pour les Beastie Boys, c'était "Rhymin & Stealin" et que chez 50 Cent, il aimait particulièrement "Places to Go", qu'en ce moment, il écoutait l'EP de Young M.A. "Red Flu" et que ses céréales préférées étaient les Kellogg's Raisin Bran Crunch. Il a aussi déclaré qu'il aimerait collaborer avec André 3000 et qu'il ne se raserait pas la barbe.

Eminem ne s'est pas défilé et a répondu à toutes les questions, mais comme ceux qui les posaient étaient fans, cela lui a évité celles qui fâchent. Une belle initiative qui demande à être améliorée mais qui permet de parler directement avec son idole. Et ce n'est pas étonnant que ça soit Eminem qui l'ait fait lui qui n'aime pas tellement les médias traditionnels...