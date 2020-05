T.I. : un de ses titres devient un hymne pour Trump

C'est peu dire que le rappeur l'a mauvaise.

T.I. est un farouche adversaire du président américain Donald Trump. Mais ironie de l'histoire, c'est pourtant un de ses morceaux, "Wthing You Like", que l'équipe de POTUS a sorti de sa manche pour lancer une campagne contre son adversaire démocrate, Joe Biden.

Dans un post officiel de Donald Trump sur Snapchat, le président américain utilise la chanson de T.I. dans le cadre de sa campagne contre le candidat démocrate à l'élection présidentielle US, Joe Biden. Le clip le montre avec le morceau de Tip en arrière-plan sonore. Cependant, ce ne sont pas les paroles originales qu'on entend mais une version modifiée pour nuire à Joe Biden.

Les lyrics originaux sont : "I want yo’ body, need yo’ body/Long as you got me you won't need nobody" alors que dans la version de Trump, on entend : "I don't want Joe Biden, need Joe Biden/As long as you got me you won't need Joe Biden."

Evidemment, T.I. n'a pas du tout apprécié que son titre soit détourné pour servir les propos de Donald Trump qu'il déteste profondément. Et ce clip apparaît également après que Joe Biden ait été l'invité du Breakfeast Club avec Charlamagne Tha God et qu'il se soit laissé aller sur la question du vote noir, en disant : "Si vous ne savez pas si vous allez voter pour moi ou pour Trump alors vous n'êtes pas noirs". Des propos mal perçus évidemment et à propos desquels il a dû s'excuser.