Le Verzuz entre 112 et Jagged Edge victime de problèmes de son

Le résultat n'est pas à la hauteur de l'affiche.

Hier, deux des groupes de R&B les aimés des années 1990 et du début des années 2000, Jagged Edge et 112, se sont opposés dans un Verzuz sur Instagram Live, le programme créé durant le confinement par Swizz Beatz et Timbaland. Cette fois, ce n'est ni la police, ni des problèmes de connexion qui sont venus troubler le bon déroulement des opérations mais des soucis de son.

Cette fois, le son n'a pas planté comme durant le Verzuz entre Babyface et Teddy Riley ou enduré des problèmes techniques comme lors de la confrontation entre Nelly et Ludacris. Mais les problèmes audio du côté de Jagged Edge étaient vraiment trop importants et ont gêné le bon déroulement de la battle et surtout le public qui n'a pas pu bien apprécier le déroulement de la confrontation. Du coup, au lieu de juger les deux groupes en fonction de leur playlist et de la qualité de leur catalogue, le public essayait de trouver le morceau qu'ils étaient en train d'écouter du côté de JE. Cela a évidemment donné lieu à plein de tweets moqueurs. Et c'est dommage parce que ce Verzuz avait un très gros potentiel entre deux des plus grands groupes de R&B des années 90 et qu'il a quand même réunit presque 600 000 spectateurs.